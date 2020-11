VERONA – Tramite una nota apparsa sul proprio sito internet il Verona ha reso noto “di aver ceduto a Sociedade Esportiva Palmeiras – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – le prestazioni sportive del calciatore Alan Empereur, 26enne difensore brasiliano che nella corrente stagione, 2020/21, ha collezionato 4 presenze in Serie A TIM Advertisements . Hellas Verona FC – conclude la nota- augura ad Alan Empereur il meglio per il prosieguo della stagione in corso”.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram