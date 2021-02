VERONA – Il tecnico del Verona Ivan Juric ha un largo sorriso in conferenza stampa dopo aver sconfitto 2-1 il Parma al Bentegodi: “Non ho visto solo il carattere, abbiamo giocato davvero bene. Siamo andati sotto e non era facile recuperare. Abbiamo giocato una gara davvero ottima . Oggi c’è poco di negativo. Ogni giocatore ha fatto il suo, la prestazione è stata convincente”. La classifica può far dormire sonni tranquilli

Oggi anche chi non giocava da tanto ha soddisfatto le aspettative, come Cetin: “Lui non aveva sbagliato un allenamento. Ha fatto novantacinque minuti buonissimi contro Gervinho, è un segnale positivo per tutti noi”. Zaccagni, oggi assente, non è stato rimpianto: “Sta disputando un torneo impressionante. Mi dispiace per Colley, spero non sia niente di grave. Anche Bessa è entrato bene in partita. In un anno siamo migliorati sotto tanti aspetti; a Verona si allena bene, diamo il tempo ai giovani di crescere. È un piacere lavorare qui”.

VERONA-PARMA 2-1: NUMERI E STATISTICHE