BENEVENTO – Ivan Juric può andare a dormire più che contento: il suo Verona ha asfaltato il Benevento al Vigorito. In conferenza stampa il tecnico croato parte così: "Non mi aspettavo di vivere una serata così serena, il Benevento in casa aveva messo in difficoltà Juventus, Torino e Roma. Proprio contro i giallorossi, nonostante fossero con un uomo in meno, non avevano subito un tiro in porta. Siamo quasi perfetti, devo fare i complimenti ai ragazzi perché stiamo crescendo esponenzialmente di settimana in settimana" .