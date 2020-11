BERGAMO – Ivan Juric, allenatore del Verona, intervistato da Dazn racconta la vittoria dei suoi al Gewiss Stadium contro l’Atalanta: “E’ stata una gara dura, a inizio ripresa era difficile e abbiamo retto. Dopo il gol abbiamo fatto bene sia in attacco che nel palleggio. Abbiamo disputato una buona partita, soffrendo e anche con un po’ di fortuna come è giusto che sia. Eravamo in un’emergenza allucinante, ma i ragazzi Advertisements splendidi perché tutti si sono messi a disposizione anche in ruoli non loro, dando tanto stasera. Gasperini ha detto che, se proprio deve perdere, è contento che sia io a batterlo? Non gli credo (ride, ndr). Per me Gasp è tutto a livello calcistico, così come sul piano umano. Mi ha dato tanto: talvolta sembra duro, ma ha valori veri. Poi giochi la partita e vuoi vincerla: oggi è andata bene a noi, mentre l’anno scorso abbiamo perso all’ultimo minuto” . Su Lovato e la scelta di levare a partita in corso Danzi: “Matteo ha belle caratteristiche e può diventare un grandissimo difensore. Ha bisogno di calma, lavoro e serenità, deve crescere ancora tanto. In coppa Danzi ha fatto bene contro Joao Pedro e pensavo che potesse arginare Gomez. Era in difficoltà e ho preferito toglierlo. Dentro lo spogliatoio abbiamo un grandissimo rapporto, non si offende nessuno: l’ho abbracciato e gli ho detto che per me stava facendo fatica. Lui sa cosa penso di lui”.