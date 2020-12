VERONA – Ivan Juric e il suo Verona escono sconfitti dal Bentegodi, 2-1 contro la Sampdoria di Ranieri. Ecco le parole del tecnico scaligero in conferenza stampa: “Prima frazione giocata alla pari, nel secondo tempo hanno fatto meglio loro, vincendo meritatamente. Non ho questi sbalzi d’umore, come altri. Non poso la croce sui ragazzi: dobbiamo rimanere umili e pedalare”. Sui possibili rimproveri a Lovato, Juric taglia corto: “Per me Advertisements Padova e ha fatto tre o quattro partite da titolare non si può chiedere di essere un fenomeno. Ha bisogno di tanti anni, per crescere con umiltà. Non è una critica, è normalissimo per un ragazzo che arriva dalla C. Chi la pensa diversamente non capisce nulla di calcio. E lo stesso vale per gli altri giocani in organico” .