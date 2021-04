“Ci sono questi momenti nell’arco del campionato nei quali va male – dice il tecnico croato – faccio i complimenti ai miei per l’atteggiamento, il gioco, le idee messe in campo. Abbiamo concesso poco e lo abbiamo pagato. Sono molto dispiaciuto per loro ma anche soddisfatto della loro prestazione. Bisogna essere realisti, più di così in questo momento non facciamo. Quest’anno ci sono state partite dove ci è andata bene, adesso non va così, le cose alla fine si riequilibrano. Cambiare sistema di gioco? Non servirebbe, lo si fa quando giochi male. Abbiamo sbagliato tanto nell’ultimo passaggio, lì possiamo migliorare. Abbiamo prodotto molte belle azioni, di alto livello, ma purtroppo il gol non è arrivato. Calo di attenzione difensiva? I numeri lo dicono. All’inizio della stagione eravamo molto concentrati sul fare risultato ad ogni costo, anche in maniera “sporca”. Poi abbiamo migliorato il gioco ma in fase di costruzione non siamo ancora solidi come vorrei. Non dobbiamo perdere la cattiveria agonistica. Ora ci sono sette partite e vogliamo migliorare su tutto”.