MILANO – “Complimenti ai ragazzi, sono andati oltre il limite, è un punto guadagnato. Questi ragazzi stanno facendo cose fantastiche”. Lo ha dichiarato il tecnico del Verona, Ivan Juric, ai microfoni di Sky dopo la gara con il Milan: “Ci sono tanti nuovi, non è facile, ci è mancata anche esperienza negli ultimi 30 minuti. Ma rispetto a 6 mesi fa, quando avevano fatto una gran partita qua, Advertisements Ibra che le prendeva tutte ed è diventata difficile… . Silvestri? Cresce giorno dopo giorno. Penso che abbiamo un ottimo allenatore dei portieri, che lavora molto bene con lui. Lo Scudetto? MIlan, Inter e Roma, poi vedo il Napoli. Non vedo la Juve così dominante come gli anni passati. Il Milan è fantastico, mi è piaciuto molto: sarà un campionato molto interessante” .

Fonte tuttosport.com

