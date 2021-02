VERONA – “Giochiamo partita dopo partita, le insidie ci sono per tutti, non solo per noi e in ogni gara bisogna essere concentrati e convinti per fare una grande prestazione”. Queste le parole del ds bianconero Fabio Paratici a pochi minuti dal fischio d’inizio di Verona-Juve. Un momento delicato della stagione che la formazione di Andrea Pirlo non può assolutamente sbagliare, ma Paratici rassicura: “ Per Pirlo è un inedito un Advertisements non solo la classifica e l’emergenza in rosa, è il primo anno che allena. Lui è sempre tranquillo e da sempre una grande energia. Sta facendo bene e siamo molto contenti”. Poi un pensiero sugli assenti, in particolare su Dybala: “E’ stato visto da un noto specialista ad Innsubruck, non solo a Barcellona. Il responso è abbastanza positivo vedremo nei prossimi gironi cosa succederà”