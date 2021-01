sofferta, anche per il Genoa contro il Cagliari : decide il solito, al 6° centro in 7 partite. Di Francesco così rimane in piena zona retrocessione a 14 punti, mentre Ballardini sale a 18.

La classifica di Serie A

Gol-lampo di Lozano, poi rimonta del Verona

Il Napoli si sgancia dai blocchi con lo scatto di un centometrista e dopo 9 secondi passa in vantaggio: lancio di Demme dalla metà campo per Lozano, Dimarco buca l’intervento e il Chucky insacca in diagonale l’1-0. È il terzo gol più veloce nella storia della Serie A a girone unico (00:08:95), dopo le reti di Leao a dicembre 2020 e Paolo Poggi nel dicembre 2001, ed è la rete più rapida nella storia del Napoli in campionato. Verona colpito a freddo che rischia di incassare ancora, Silvestri però è super su Demme. Al 34′ la fiammata: Faraoni scodella per l’inserimento di Dimarco che si fa perdonare e pareggia al volo di destro. Il Napoli balla dietro, arriva subito un altro pericolo ma Lazovic centra in pieno Meret da pochi passi. Nella ripresa i problemi difensivi degli azzurri vengono puniti da Barak, che al 62′ sul delizioso assist di Zaccagni trova il pertugio per inserirsi e firmare il sorpasso. Gattuso manda dentro, oltre a Mertens (fuori Insigne), anche Politano e Osimhen (fuori Demme e Petagna), che non giocava dall’8 novembre, ma le bocche da fuoco del Napoli sparano a salve. Zaccagni invece è spietato e al 79′ chiude il match: su azione prolungata Lazovic pesca il 20 gialloblù che di testa non sbaglia e condanna gli azzurri.