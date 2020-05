Sull’esterno del Barça anche Juve e Inter, ma i Citizens sono in pole BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Alla fine potrebbe spuntarla il Manchester City. Secondo il Mundo Deportivo, che ieri parlava di cinque club in lizza per Nelson Semedo, i Citizens avrebbero trovato la formula giusta per l’ingaggio del 26enne esterno portoghese. Gli altri quattro club in corsa, ha scritto ieri il quotidiano catalano, sono Juventus, Inter, Bayern Monaco e Psg, ma la squadra allenata da Pep Guardiola ha l’asso nella manica: Joao Cancelo. L’ex bianconero e nerazzurro piace molto agli azulgrana, mentre il tecnico del ManCity non lo considera incedibile e non si opporrebbe a una sua partenza. In più, scrive MD, entrambi i giocatori vorrebbero cambiare aria e in comune hanno anche il procuratore Jorge Mendes. Proprio il potente agente portoghese avrebbe già avvertito la Juve sulle difficoltà di una trattativa che vede Semedo vicino al Manchester City, nonostante la sanzione dell’esclusione di due anni dalle competizioni europee che pende sul club inglese. L’esterno accetterebbe comunque il trasferimento, convinto dal corteggiamento di Guardiola. (ITALPRESS). ari/red 23-Mag-20 08:26