Alla fine per motivi diversi la sorridono tutti i primi tre della Sprint Race di F1 a Monza. Max Verstappen per la pole con medaglia, Valtteri Bottas perché la sente come una vittoria, Daniel Ricciardo perché… beh, perché appena dice in italiano “grazie a voi”, rivolto al pubblico in tribuna, si ritrova in risposta un boato di acclamazione. Mentre Lewis Hamilton, quinto nella Sprint Race e che partirà dalla quarta casella, si rifugia in una pretattica di gara che sa di lotta totale.

le parole di verstappen — L’olandese della Red Bull, leader del Mondiale con 5 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, spiega: “È la prima medaglia della mia vita. Sono in pole a Monza? Fantastico rivedere i tifosi italiani da vicino, la gara sprint è andato meglio del previsto, ho portato a casa dei punti e ho guadagnato una posizione migliore di partenza. Però la Mercedes qui ha molto velocità, in gara sarà una battaglia interessante. Il problema non è la nostra velocità di punta, che è buona, ma ci sarà da battagliare sul passo, perché le W12 sono forti”.

la risposta di hamilton — Il grande rivale Hamilton, che si ritroverà chiuso tra le McLaren di Ricciardo e Norris, parla di resa ma in pochi gli credono: “Ho avuto un pattinamento in partenza, errore mio e non me l’aspettavo. Adesso mi servirà una gara al massimo per limitare i danni”. E sul quella espressione, “limitare i danni”, il sette volte campione del mondo costruisce quella che somiglia molto a una pretattica psicologica: “La Red Bull resta la macchina migliore del Mondiale, noi siamo più forti in questo weekend ma durante la Sprint Race si è visto che Max può stare tranquillo dietro la Mercedes. Per Verstappen sarà una vittoria facile nel GP, io dovrò fare il massimo per arrivare secondo”.

soddisfazione bottas — Il compagno di Hamilton, fresco di annuncio del passaggio in Alfa Romeo nel 2022, racconta invece la sua gioia: “Era passato un po’ di tempo dall’ultima vittoria, anche se questa è una sprint, purtroppo partirò dal fondo nel GP ma oggi mi godo la posizione. Non sarà semplice superare, però avrò una scelta libera di gomme e vedremo cosa ne verrà fuori”.

l’italiano ricciardo — Daniel Ricciardo sale sul palchetto delle interviste, guarda il pubblico e sorride: “Grazie a voi”. In risposta un boato di applausi e l’australiano con famiglia italiana, che nel GP partirà dalla prima fila di fianco a Verstappen, dice: “Da tanto tempo non mi trovavo in questa posizione, ho avuto un’opportunità e l’ho sfruttata, adesso vedremo in gara. Ma sono felice”.

Fonte Gazzetta.it