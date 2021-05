La sfida è lanciata fin dal mattino: Max contro Lewis sono in guerra anche nelle prove libere. Con Verstappen davanti e, oltretutto, lo si è visto bene già venerdì, forte di un passo gara superiore. Insomma, l’olandese della Red Bull conta di piazzare finalmente il colpo decisivo in questo che è il terzo atto della lotta con Hamilton. Max ha tutta l’intenzione di dare un segnale forte al rivale, magari negandogli, almeno per oggi, la gioia della pole numero 100. Lewis ci tiene ovviamente: fare la 100 in Portogallo avrebbe un significato speciale, per lui. Qui (all’Estoril) ottenne infatti la sua prima pole Ayrton Senna , che di Lewis è da sempre l’eroe e di cui oggi ricorre il 27° anniversario della morte .

battaglia psicologica a portimao

—

In una mattinata ancora disturbata dal tempo, Max ha fatto il suo giro migliore in 1’18”489, sempre a quasi 2 secondi dai tempi migliori delle FP3 di ottobre (in cui Bottas girò in 1’16”654, in pratica come avrebbe poi fatto Hamilton per la Pole in 1’16”652). E ha continuato a lamentarsi sia dello scarso grip sia dello stesso Hamilton, che a suo dire sarebbe rimasto troppo lento davanti a lui in traiettoria. Hamilton che si è fermato a 236 millesimi di distacco, a sua volta con qualcosa da dire sul traffico. Insomma, è già battaglia, anche psicologica. Hamilton è sembrato perdere da Max soprattutto nel terzo settore, nelle curve 12 e 13. Vedremo come ovvierà alla cosa nelle qualifiche. Subito dietro i due grandi protagonisti annunciati ci sono i loro scudieri: Valtteri Bottas terzo a 331 millesimi, Sergio Perez quarto lì attaccato a 351.