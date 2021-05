Il romano Luigi Musso (sopra, a sinistra, insieme a Juan Manuel Fangio ed Eugenio Castellotti, Ap) ha esordito in F1 al GP Francia 1953 con la Maserati. Nel 1956 all’esordio in Ferrari, in Argentina, ha vinto grazie a Juan Manuel Fangio a cui ha ceduto il volante dopo 30 giri. In testa al Mondiale si è trovato nel 1958, grazie ai secondi posti in Argentina e a Montecarlo: 12 i suoi punti, 4 in più degli inseguitori. Ma nella gara seguente, in Olanda il 26 maggio, è giunto 7° ed è stato scavalcato da Stirling Moss. Muore a Reims, durante il GP Francia, il 6 luglio dello stesso anno.