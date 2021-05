Il giorno dopo è tutto ancora più bello. Max Verstappen si è risvegliato nel letto di casa sua, a Montecarlo, ha guardato il trofeo sul comodino e ha realizzato che non era stato un sogno vincere la gara regina del Mondiale. Ha ripensato all’emozione del podio, il primo nel Principato, e la bacio della fidanzata Kelly Piquet che ha suggellato un momento da ricordare per sempre. “Dovevamo dimostrare di essere davvero in lotta per il titolo, dopo un paio di gare che ci avevano visto perdere terreno rispetto alla Mercedes. Adesso — dice l’olandese della Red Bull-Honda — l’importante sarà continuare a fare punti ogni domenica, evitando errori, almeno quelli grossi. Finora siamo stati la squadra che ha sbagliato meno, perciò ci troviamo in testa al campionato”.