Uno dei primi a scendere in pista nelle FP2 è stato Esteban Ocon con l’Alpine: all’inizio ha girato con gomme rosse usate, morbide, effettuando un piccolo test in vista della Sprint Race. Le soft possono tenere per tutti i 17 giri della gara di qualifica? È la domanda che tutti i team si fanno, e alla quale i big four sembrano aver già risposto: Mercedes, Red Bull, McLaren e Ferrari dovrebbero montare le gialle per la Sprint. Però, però… soprattutto (ma non solo) dietro qualcuno potrebbe fare scelte diverse, perché va bene il degrado, ma Silverstone non è la pista peggiore per i pneumatici e fare la Sprint Race con le soft potrebbe permettere una partenza aggressiva per guadagnare posizioni e poi, chissà. Per chi non lo ricordasse: la scelta di gomme per le Qualifiche Sprint (non obbligatorio il pit stop) non condiziona la successiva scelta per il GP.