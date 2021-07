A completare i dieci ecco: ottavo Sergio Perez, nono Pierre Gasly e decimo Lando Norris. In difficoltà Lance Stroll, tredicesimo, ma uscito due volte nella ghiaia, mentre Callum Illot e Guanyou Zhou, in pista, rispettivamente, sull’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e sull’Alpine di Fernando Alonso, sono rispettivamente sedicesimo e quattordicesimo. Fermo pure George Russell, sulla cui Williams è salito Roy Nissany, diciottesimo davanti a Nicholas Latifi. Dodicesimo Ricciardo, quindicesimo Vettel e diciassettesimo Mick Schumacher.

Sessione importante per affrontare il secondo GP di fila sulla stessa pista, ma con delle nuove variabili. La più importante delle quali è la messa a disposizione, da parte della Pirelli, di mescole di uno step più morbido rispetto a quelle del week end scorso. Sul fronte pneumatici, i piloti hanno anche provato le nuove gomme che saranno introdotte dal prossimo GP, a Silverstone.

in

by

Verstappen subito in testa in Austria, ma la Ferrari c’è: Leclerc e Sainz 2° e 3°

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy