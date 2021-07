Il pilota dell’Aston Martin F1 si è esposto contro Orbán. Nel GP d’Ungheria continuerà la lotta per il quinto posto nei costruttori. E vuole lasciarsi alle spalle la Ferrari

Nel paddock di Budapest, dove si svolgerà l’undicesima gara del Mondiale F1 2021, Sebastian Vettel s’è presentato con la bandiera arcobaleno sulle scarpe. Presa di posizione contro Viktor Orban e le sue leggi omofobe. “Non capisco perché non lascino la gente libera di fare quello che sente”, ha detto. Poi c’è stato modo di parlare di tanto altro: di questa prima metà stagione del dopo-Ferrari, della nuova vita in Aston Martin. Cominciando dalla sua ultima immagine a Silverstone: lui che con scopa e sacco dell’immondizia pulisce le tribune. “È che – spiega – credo di essere in una posizione in cui posso ispirare la gente. Se anche potessi farlo con una persona soltanto sarebbe già abbastanza. Non era una campagna specifica, l’ho fatto per me stesso, e al tempo stesso per dare un segnale…”.

Riguardo a cosa?

“La F1 ha questa possibilità di comunicare i messaggi giusti. Non dico che debba educare, perché significherebbe pensare che abbia la verità in tasca. Ma di certo deve dire che tutti dovremmo fare la nostra piccola parte per risolvere i problemi anche enormi come l’inquinamento, i cambiamenti climatici. Dobbiamo renderci conto che non si torna indietro. La F1 non può essere solo auto veloci e le migliori tecnologie, non deve solo parlare, deve agire velocemente”.

Questo non è un po’ in contraddizione con la sua assenza sui social media?

“Mah, mai dire mai. I social sono un gran modo per raggiungere tanta gente. Ma dipende da quello che vuoi ottenere: se vuoi mostrare le calze che indossi o se vuoi qualcosa di più. Se ho un messaggio importante non credo di aver bisogno di una mia piattaforma, il messaggio passa lo stesso. A me interessa agire”.

A Silverstone c’è stata anche la sprint race…

“Non ho una posizione definita. È divertente l’idea di avere un’altra gara (Qui gli orari della seconda Sprint Race a Monza). Ma ci vuole cautela, non dobbiamo togliere attenzione alla gara principale. E poi dipende, è ovvio: se guadagni qualche posizione è buono, se ne perdi meno. E il brutto è che se fai un testacoda, come è successo a Perez, il tuo weekend è finito”.

Come valuta la stagione fin qui?

“Un mix. Abbiamo avuto un avvio difficile, poi le cose sono andate un po’ più nella direzione giusta, forse avremmo dovuto ottenere qualche risultato migliore, ma penso che i cambiamenti di regolamento abbiano colpito noi più di altri team. Dovremo sfruttare le occasioni per fare punti e lottare per il quinto posto nei costruttori”.

Siete più orientati sul futuro…

“Non so dire quando i risultati arriveranno. Il 2022, col cambio di regolamento, sarà una grande opportunità per noi. Però mi aspetto che i grandi team continueranno ad avere un ruolo importante”.

Quanto è difficile, per uno che ha vinto 4 Mondiali, avere un quinto posto nei costruttori come obiettivo?

“Se avessi avuto la possibilità di scegliere sarei ancora davanti a lottare coi primi. Ma adesso sono qui. L’anno scorso la squadra ha avuto una grande stagione, quest’anno meno, siamo qui e andiamo avanti”.

Oltre il 2022, che strada dovrebbe prendere la F1 in quanto a regolamenti e motori?

“La F1 deve immaginare cosa fare per avere il miglior impatto possibile in termini di messaggio. Penso che la mobilità non sarà solo elettrica. Non sono un esperto, ma credo che i carburanti sintetici avranno un ruolo importante, così come forse l’idrogeno. E quindi penso che la F1 abbia un grande potenziale in termini di sperimentazione”.

Ripensando agli anni in Ferrari: c’è qualcosa che farebbe diversamente da come ha fatto?

“Non proprio. Sono stati fatti errori, da parte mia e da parte del team. Non ho rimpianti. La vita è così. E sarebbe noioso pensare di poter tornare indietro per cambiare le cose che non ci piacciono. Perché è dalle cose che non ci piacciono che impariamo. Sono quelle che ci aiutano a crescere. Se me lo chiede le rispondo che sì, avrei voluto frenare prima a Hockenheim, ma da tutto quello che è scaturito dopo quell’episodio ho imparato più di quanto avrei imparato se quella gara l’avessi vinta. Se è andata così è per una ragione che ti darà l’occasione di fare meglio la prossima volta”.

