VIa Lucien Favre e il Dortmund torna a vincere. Con l’ormai ex vice Edin Terzic promosso al posto del tecnico svizzero, esonerato dopo il 5-1 interno incassato contro lo Stoccarda, il Borussia ritrova il successo che mancava da tre turni. Lo fa sul campo del Werder Brema , piegato con il risultato di 2-1 in uno degli anticipi della 12ª giornata della Bundesliga .

Werder Brema-Borussia Dortmund 1-2: il tabellino

Avanti già al 12′

grazie a un sinistro vincente di, il Dortmund viene ripreso al 28′ da, che trova l’angolino basso e il pareggio al 28′. La squadra di Terzic però continua a crederci e passa di nuovo con, che al 78′ sbaglia il rigore concesso per atterramento ai danni di, ma poco dopo si fa perdonare segnando il gol vittoria.

Bundesliga, la classifica

Nel primo anticipo rocambolesco 3-3 intanto tra Francoforte e Borussia Monchengladbach. Borussia in vantaggio con Stindl al 14′ ma in dieci minuti, dal 22′ al 32′, i padroni di casa vanno a segno tre volte con doppietta dell’ex milanista André Silva (uno su rigore) e Barkok. Nei minuti di recupero, con l’Eintracht in deici dall’81’ per il rosso ad Abraham, di nuovo protagonista Stindl che mette a segno altre due reti (la prima su rigore) regalando al Borussia il 3-3 finale.

Eintracht Francoforte-Borussia Mönchengladbach 3-3: il tabellino

Finiscono in parità anche Stoccarda-Union Berlino, che si chiude sul 2-2 con i padroni di casa che rimontano due reti nel finale grazie a una doppietta di Kalajdzic (di Friedrich e Awoniyi le reti ospiti), e il match Herta Berlino-Magonza terminato invece senza reti.

Herta Berlino-Mainz 0-0: il tabellino

Stoccarda-Unione Berlino 2-2: il tabellino