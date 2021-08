L’ultima pubblicazione di Oriana ha strappato complimenti e like a tutti, anche a Wanda Nara. La moglie di Icardi e la fidanzata di Dybala si ammirano a vicenda. “Che bella”, ha commentato Wanda sotto al post del bikini. Oriana non postava una foto su Instagram da luglio, quando a Miami ha festeggiato i tre anni di fidanzamento con il calciatore bianconero. Lady Dybala si prende la scena dopo la partenza di Georgina, Paulo dovrà prendersi sulle spalle la Juve dopo un inizio di campionato a dir poco sconcertante.

Georgina Rodriguez , con i suoi 27 milioni di follower, è irraggiungibile sui social. Ora che lady Cristiano Ronaldo ha salutato la serie A, la wag bianconera (ma non solo) con più follower è Oriana Sabatini . La fidanzata di Paulo Dybala ha un nutrito seguito di ammiratori che ammonta a 5,5 milioni.

Via Georgina… è lady Dybala la più seguita sui social

