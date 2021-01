VICENZA – E’ terminata l’esperienza di Nicola Bizzotto con la maglia del Vicenza: l’ormai ex capitano scende in Serie C, legandosi al Monopoli. Questo il comunicato dei veneti: “La società LR Vicenza comunica di aver ceduto al Monopoli, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Bizzotto. Bizzotto, difensore centrale classe ’90, da luglio 2018 ha disputato in totale 54 partite con la maglia biancorossa Advertisements promozione in Serie B con la fascia di capitano. Il club desidera ringraziare Nicola per essere stato, in questi anni, un capitano vero dentro e fuori dal campo, dimostrando valori importanti e desidera augurargli il meglio per il proprio futuro” .