Mai come adesso Arturo Vidal è stato vicino all’Inter al punto che già in giornata il centrocampista cileno potrebbe sbarcare a Milano. Secondo l’emittente radiofonica catalana “Rac1”, l’ex giocatore di Juve e Bayern – che da tempo avrebbe in mano l’accordo con i nerazzurri – sarebbe finalmente giunto a un’intesa col Barcellona: il 33enne cileno rinuncerà all’ingaggio dell’ultimo anno di contratto e sarà così libero di firmare con l’Inter. Resta da definire se il divorzio dai blaugrana avverrà con la rescissione o con un trasferimento simbolico, un po’ come successo con Rakitic che è stato ceduto al Siviglia per un milione e mezzo di euro più bonus fino a 9 milioni. Uno sforzo, quest’ultimo, che i nerazzurri sarebbero anche disposti ad accollarsi pur di regalare a Conte il centrocampista tanto desiderato. Intanto Vidal non figura nell’elenco dei giocatori convocati da Koeman per l’amichevole di oggi col Nastic.

