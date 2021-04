In scadenza nel 2022 (con opzione per il 2023), nel 2021-22 l’ingaggio salirà a 6,5 milioni più bonus: il club valuterà, tenendo conto anche dei suoi 33 anni

Era l’uomo più atteso, è diventato il più chiacchierato per un rendimento non proprio regolare. In questa stagione raramente è stato esaltato per una serie di motivi, in primis fisici. Ora Vidal proverà ad accelerare per tenersi stretta un’Inter che ha dimostrato di poter fare a meno di lui, specialmente grazie a un Eriksen abilissimo tecnicamente, ma soprattutto intelligente a livello tattico, al quale Conte non rinuncia più. Con lui titolarissimi Brozovic e Barella, il tempo passa e le chance per poter strappare la conferma diminuiscono. Tuttavia, se Arturo riuscisse a dimostrare anche solo il 65-70% della propria versione migliore potrebbe quantomeno giocarsela ad armi pari. Ce la farà? Advertisements

Ingaggio che aumenta — Arrivato a Milano a titolo gratuito, il milione che il Barcellona aveva inizialmente incassato per liberarlo è stato poi modificato in un bonus che scatterebbe nel caso in cui l’Inter conquistasse almeno un titolo entro il 2022. Scenario, oggi, vicinissimo. Per quanto riguarda il contratto, l’attuale ingaggio da 5 milioni di euro più bonus salirà a 6,5 nella prossima stagione (sempre con premi eventuali). Un peso non indifferente, a cui i nerazzurri rinuncerebbero volentieri se Vidal non dovesse mandare segnali importanti nel rush finale di campionato.

Una posizione chiara — Finora ha segnato due gol (uno in Serie A contro la Juventus, uno in Coppa Italia a Firenze) in 30 presenze per un totale di 1684’ giocati. Non sono statistiche clamorose per chi, nel recente passato, si affermato come uno dei migliori centrocampisti a livello europeo, quello che ad Appiano Gentile si è visto solamente a sprazzi: vuoi per ritmo, per infortuni o un tris lì in mezzo al campo ormai intoccabile. Il mercato torna argomento attuale, considerando che, nonostante l’età, il cv di Vidal resta prestigioso: “È normale che uno come Arturo abbia sul tavolo varie offerte, ma resterà: vuole vincere lo scudetto, poi darà l’assalto alla Champions”.

Futuro da conquistare — L’agente Fernando Felicevich, a fine marzo, fu chiarissimo sul futuro del centrocampista cileno. Una presa di posizione netta, che conferma la volontà di Vidal di non fallire l’ultima, grande esperienza di una carriera strepitosa: la conferma, però, dipenderà dalle idee della proprietà, che di fronte a un ingaggio di certo non leggero farà delle attente valutazioni. Nel frattempo Marsiglia, Galatasaray e Flamengo (alcuni dei club che si sono già informati) attendono. Con loro, Arturo: un guerriero che vuole vincere questo scudetto, se possibile da protagonista. Anche per meritarsi il futuro.

