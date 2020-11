MILANO – Subito in campo per cancellare il Real . Antonio Conte si affida all’orgoglio ferito di Arturo Vidal che, dopo rosso , multa e scuse ai compagni, deve dare prova di essere l’anima di questa Inter che si gioca molto tra oggi e martedì a Mönchengladbach. Con il Real , il cileno ha vissuto la notte più fonda da quando è tornato in Italia, perdendo la testa dopo che l’arbitro Taylor non

L’uomo fortissimamente voluto da Conte per cambiare il chip all’Inter proprio nelle grandi notti di coppa, si è trovato nel tritacarne dei social insieme al suo mentore che, peraltro, non ha mai cambiato idea sul giocatore, come provano le parole pronunciate dopo il 4-2 sul Torino: «Sarei soddisfatto di Vidal anche se lo mettessi in porta, per l’importanza che lui ha per noi». Oggi a Reggio Emilia contro il Sassuolo, battuto un campionato fa in una gara da lunapark (4-3 con due gol dei padroni di casa nel finale a far infuriare l’Antonio), è il momento giusto per ricambiare tutto quell’affetto, considerato che pure Conte, nonostante le pubbliche rassicurazioni del club, non ha più tanti bonus da giocarsi.