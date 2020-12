De Rossi, Del Piero, Vieri, Abate, Balzaretti, Montolivo, Matri, Pazzini, David Pizarro, Curci, Gastaldello, Maccarone, Otero e Torrisi, tutti insieme nell’aula virtuale per seguire le lezioni della Scuola Allenatori per iniziare il loro cammino di formazione per diventare tecnici. Sono questi gli illustri allievi del nuovo corso inaugurato oggi riservato a “calciatori professionisti di lunga esperienza” ed avrà una durata complessiva di 210 ore di lezione, al termine

Advertisements

delle quali i corsisti dovranno sostenere gli esami finali per ottenere la qualifica da allenatore UEFA A.