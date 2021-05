Appassionato

L’ex allenatore, fra le altre, di Chelsea, Porto e Tottenham, è un grande appassionato di rally e vanta già una presenza alla Dakar, il famoso rally raid, nel 2018, su una Toyota, ma fu costretto ad abbandonare per il dolore alla schiena. A gennaio, poi, Villas Boas ha presenziato al Rally di Montecarlo, ma solo nelle vesti di ambasciatore per sostenere Ace Africa, una ONG che opera a contatto con i governi di Kenya e Tanzania per migliorare la sanità, l’istruzione e lo sviluppo economico locali, il cui marchio è apparso sulla Citroen C3 R5 affidata a Eric Camilli e in gara nella WRC 2.