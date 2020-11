TORINO – Nella dodicesima giornata di Ligue 1, il Lione si impone per 3-0 contro il Reims: per i padroni di casa a segno al 22′ Ekambi, nella ripresa al 49′ raddoppio di Bruno e al 60′ tris di Dembele. Reims in dieci dal 32′ per l’espulsione di Cassama. Solo panchina inizialmente per De Sciglio che entra in campoal 72′ con il risultato già in cassaforte. Pomeriggio positivo Advertisements Monaco di Pellegri, oggi subentrato nel finale di gara, che tra le mura amiche batte facilmente il Nimes. 3-0 il risultato con gol di Diop, Martins e Volland. Kovac e Rudi Garcia si portano a -2 dal Psg insieme al Lille che pareggia 1-1 sul campo del St. Etienne: apre Khazri su rigore, pareggia Ikone.