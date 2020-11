VITERBO – La Viterbese, tramite una nota apparsa sul proprio sito web, ha annunciato “l’esonero di mister Agenore Maurizi. Sollevati dall’incarico anche l’allenatore in seconda Gabriele Baldassarri, il preparatore atletico Matteo Basile e il collaboratore tecnico Biagio De Domenico. Il club intende ringraziare tutti per il lavoro svolto in gialloblù con impegno, serietà e professionalità. La U.S. Viterbese 1908 augura il meglio per il prosieguo delle loro carriere Advertisements .

