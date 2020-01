Le parole in sala stampa di coach Pozzecco, Dyshawn Pierre, coach Caja e il general manager di Varese Andrea Conti

Andrea Conti, general manager Pallacanestro Varese: “La premessa sono i complimenti a Sassari per la stagione che sta giocando sia in campo europeo che italiano. Trovo però inammissibile e inaccettabile venire a giocare una partita di pallacanestro ad armi non pari e subire 38 tiri liberi e 33 falli fatti dalla nostra squadra. Trovo inaccettabile subire così dalla terna arbitrale.

Coach Caja: “I trenta punti ai liberi degli avversari parlano da soli, questo è il mio commento. Il pensiero del mio General manager è quello mio, io sono mortificato, ovviamente questo non toglie nulla a Sassari. Non ho altro da aggiungere”.

Coach Pozzecco: “Veri e sinceri complimenti a Varese, era due punti in mano con la palla del ko e poi non è riuscita a chiudere. E’ venuta fuori una partita intensa e bellissima grazie ad una grande partita giocata dai nostri avversari. Se noi siamo riusciti a vincere questa gara con una squadra che non è entrata alle Final 8 per differenza punti abbiamo fatto una grande cosa. Noi eravamo senza Evans e Mclean e abbiamo messo dentro le rotazioni Sorokas e Magro, entrambi hanno fatto una partita incredibile. Questa è una vittoria figlia di uno spirito di squadra e di sacrificio enorme, tutti i ragazzi vogliono vincere e anche in una situazione complicata come quella di oggi lo hanno dimostrato. Tutti abbiamo la fortuna di vedere una squadra che gioca in questo modo, da giocatore vi dico che non è sempre facile scendere in campo con il cuore, loro lo fanno sempre quindi dobbiamo essere grati. Evans ha un’infiammazione che al di là del dolore può degenerare quindi abbiamo preferito non farlo giocare anche se questa decisione ci è costata perché sapevamo che le rotazioni dei lunghi sarebbero state nettamente diverse rispetto al solito”.

Dyshawn Pierre: “E’ stata una partita dura, fatta di alti e bassi, noi siamo stati bravi a restare uniti e a rispondere insieme nei momenti di difficoltà rispondendo al meglio quando le cose non si sono messe benissimo. Non è stato facile perché i tanti falli rompevano il ritmo e non siamo riusciti a trovare continuità ma nel lungo periodo i liberi hanno fatto la differenza”.

