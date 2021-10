“Sei un pezzo di m…”, “un gobbo di m…”. Erano pochi, una minoranza all’interno del settore ospiti che contava circa 750 presenze. Eppure i tifosi della Fiorentina che hanno lanciato insulti a Dusan Vlahovic dopo la sconfitta per 1-0 a Venezia si sono sentiti benissimo. È successo tutto dopo il 90′: quando la squadra si è avvicinata per salutare i tifosi in tanti hanno applaudito, ma qualcuno ha anche fatto cenno al serbo di andarsene e ha iniziato a insultarlo. A niente è servito l’intervento degli altri calciatori, Lorenzo Venuti in primis, che hanno provato a replicare ai contestatori ricordando come il bomber serbo abbia sempre avuto rispetto per la Fiorentina.