LEVI – “Non è stato facile vincere perché ad un certo punto ha cominciato a nevicare, sono molto contenta. E’ sempre bello ottenere la prima vittoria stagionale. Per me è molto importante iniziare bene e avere conferme in slalom. Ringrazio il mio team”. Lo ha detto Petra Vlhova dopo la vittoria nello slalom di Levi, gara della Coppa del Mondo femminile di sci alpino.

Fonte tuttosport.com

