Roma, 5 feb. (askanews) – Lakers e Bucks senza freni nella notte Nba. Allo Staples Center i Los Angeles Lakers stendono 129-102 i San Antonio Spurs: LeBron James realizza 36 punti, Marco Belinelli arriva a 11 in 15 minuti, ma non basta. A New Orleans i Milwaukee Bucks vincono 108-120: nuova prestazione mostruosa di Giannis Antetokounmpo (34 punti e 17 rimbalzi), 9 punti per Nicolò Melli. James Harden ne fa 40: Houston schianta Charlotte 125-110. LOS ANGELES LAKERS-SAN ANTONIO SPURS 129-102 NEW ORLEANS PELICANS-MILWAUKEE BUCKS 108-120 HOUSTON ROCKETS-CHARLOTTE HORNETS 125-110 DENVER NUGGETS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 117-99