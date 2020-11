Vola il Venezia di Zanetti grazie alla rimonta sull’ Ascoli e si porta a -1 dall’ Empoli , capolista di questa Serie B insieme al Lecce a quota 18 punti, ma raggiunto al 93′ dal Vicenza sul 2-2. Fanno festa anche Pordenone e Cittadella che passano rispettivamente sui campi di Pescara e Pisa . Tre punti pesanti anche per il Frosinone di Nesta capace di battere il Brescia per 2-1 dopo due

Il Venezia condanna l’Ascoli

Tre punti pesanti per il Venezia che rimonta l’Ascoli e vince 2-1. I marchigiani si affidano a capitan Pucino che al 14′ arriva puntuale sul cross di Kragl, al 36′ Aramu sfiora il gol con un sinistro a giro che accarezza l’incrocio dei pali. All 55′ ci prova Capello con un colpo di testa, ma è Aramu a trovare la prodezza un minuto più tardi con una splendida rovesciata che si infila sotto la traversa. Al 63′ è invece Modolo a sfiorare il gol del sorpasso per i ragazzi di Zanetti, ma i marchigiani si salvano sulla linea di porta. Il vantaggio dei lagunari non tarda però ad arrivare con il colpo al volo di Firodilino al minuto 68′ che non lascia scampo a Leali.

Poker del Cittadella

Fa festa Venturato nel 4-1 rifilato al Pisa. Gargiulo al 5′ apre subito l’incontro portando in vantaggio gli ospti. Al 17′ una grave decisione difensiva della formazione toscana porta all’espulsione di Benedetti e al raddoppio, al 19′, di Ogunseye su calcio di rigore. Il tris per gli uomini di Venturato lo realizza Pavan al 63′ con un colpo di testa ravvicinato dopo un primo tentativo respinto dal portiere. Nel finale il poker degli ospiti lo trova Iori, mentre il gol della bandiera nerazzurro è di Marconi.

Il Pordenone passa a Pescara

Passa per 2-0 il Pordenone a Pescara. Una difesa abruzzese molto ballerina lascia spazio ai ragzzi di Tesser che timbrano al 25′ con Diaw, bravo nel posizionarsi al centro dell’area di rigore per poi battere a rete. Al 58′ Berra trova il gol del raddoppio dopo una corta respinta di Fiorillo sulla conclusione ravvicinata di Musiolik, poi ci pensa Perisan a salvare i ramarri con una prodezza sul tocco di testa di Maistro. Al 69′ i biancoblu restano in inferiorità numerica per il rosso diretto a Fernandes e per i neroverdi è facile portare a casa i tre punti.

Il Vicenza frena l’Empoli

Termina 2-2 al 93′ il match tra Empoli e Vicenza. Meggiorini al 15′ si fa torvare pronto sul secondo palo e sul filo del fuorigioco sblocca la gara, sul finire del primo tempo due occasioni per i padroni di casa: Stulac trova il palo direttamente da corner, mentre Mancosu non inquadra la porta da ottima posizione. Ad inizio ripresa una splendida discesa di Bandinelli libera Matos in area di rigore, l’ex Udinese calcia con precisione sul primo palo e ristabilisce l’equilibrio. Al 73′ è invece Mancosu a sciupare un calcio di rigore facendosi ipnotizzare da Perina che ringrazia il palo e salva il risultato. Nel finale accade di tutto: La Gumina porta in vantaggio i toscani all’88’, ma allo scadere un’ingenuità di Fiamozzi regala il rigore del pari a Longo.

Vince il Frosinone con il Brescia

Termina il periodo nero del Frosinone che torna a sorridere contro il Brescia. Dopo 13′ minuti le rondinelle passano, ma la rete di Torregorssa è viziata da un evidente tocco di mano. Al 27′ Zampano crossa dalla destra, Dionisi lascia scorrere senza toccare la palla e sorprende il portiere avversario che non riesce a intervenite. Al 33′ il pareggio di Torregrossa che trova il primo sigillo stagionale a porta sguarnita. Al 51′ la formazione ciociara spreca con Rohden la possibile chance del nuovo vantaggio. Al 67′ ingenuità di Bjarnason che nel giro di 4′ entra in campo, rimedia due gialli e lascia i suoi in 10 uomini, spiana la strada ai ciociari che passano all’84’ con il tap in di Parzyszek.

