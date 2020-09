VICENZA – La Imoco Conegliano ha vinto la Supercoppa di volley femminile. Nella finale disputata a Vicenza, ha battuto Busto Arsizio 3-0 con i seguenti parziali: 25-16, 25-15, 25-15. Per le ragazze di coach Santarelli si tratta del 10° trofeo della sua storia, il terzo consecutivo e la quarta Supercoppa. Un buon viatico per il campionato che inizierà domenica 20 al Palaverde. A premiare le vincitrici il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora che ha celebrato così lo svolgimento del primo trofeo “post Covid” dello sport italiano.

“E’ stata per me una bella emozione poter assistere alla Supercoppa di pallavolo femminile – ha commentato Spadafora -. In campo si respirava aria di festa per questo che è il primo trofeo della nuova stagione sportiva. Complimenti alle ragazze dell’Imoco Volley di Conegliano che si aggiudicano questa particolare edizione, rivisitata a causa dell’emergenza sanitaria. Con l’augurio che presto potremo tornare tutti sugli spalti per tifare i nostri beniamini, in piena sicurezza”.

IMOCO CONEGLIANO-BUSTO ARSIZIO 3-0

(25-16 25-15 25-15)

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Folie 10, Egonu 12, Adams 12, De Kruijf 9, Wolosz 1, Sylla 9, De Gennaro (L), Gicquel 2, Gennari, Caravello, Fahr, Butigan. Non entrate: Natalizia, Omoruyi.

All. Santarelli.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Bonelli 1, Escamilla, Olivotto 4, Mingardi 9, Gennari 6, Stevanovic 2, Leonardi (L), Herrera Blanco 1, Bulovic 1, Piccinini. Non entrate: Poulter, Cucco.

All. Fenoglio.

ARBITRI: Puecher, Piana.

NOTE – Durata set: 25′, 22′, 22′; Tot: 69′.Fonte www.repubblica.it

