Il volley torna in piazza. Il primo evento nazionale dopo la fine del lockdown, la Supercoppa femminile, sarà assegnato a Vicenza, nella centralissima Piazza dei Signori, con la formula della Final Four tra il 5 (semifinali) e il 6 (finale) settembre. La finalissima sarà in prima serata e in diretta televisiva su Rai 2. Qualificata al momento l’Imoco Conegliano. Le altre tre squadre saranno selezionate da un turno preliminare in programma tra il 29 e il 30 agosto. Le finali della Supercoppa maschile si giocheranno a loro volta nell’Arena di Verona, il 25 settembre, a sottolineare la voglia di ripartenza e di luce del volley dopo la lunghissima interruzione dovuta all’esplosione del coronavirus.

“Ripartiamo da una delle più belle piazze d’Italia, caratterizzate dal genio del Palladio, dichiarata patrimonio dell’Unesco – afferma Mauro Fabris, Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile -. Come Presidente di Lega, sono estremamente orgoglioso che quello del 5 e 6 settembre sarà il primo grande evento sportivo di carattere nazionale della stagione 2020-21. Mi auguro che esso possa rappresentare il segnale di un rapido ritorno alla normalità. Da vicentino sono ancor più felice perché questa straordinaria manifestazione arriva nella mia città in occasione della Festa della Madonna di Monte Berico, nostra patrona a cui si deve la fine di una grave epidemia di peste nel 1428. Un ulteriore buon auspicio per uscire dalla pandemia del COVID-19”. “Apprendiamo la notizia con soddisfazione perché si tratta di un evento che darà grande visibilità alla nostra città, valorizzandone le bellezze architettoniche famose in tutto il mondo – afferma Francesco Rucco, Sindaco di Vicenza -. Piazza dei Signori farà da vetrina a questo importante evento sportivo mettendo in mostra la nostra splendida basilica Palladiana che potrà essere ammirata in tutta Italia e in tante zone del mondo grazie alla diretta in prima serata su Rai 2. Vicenza vi aspetta a braccia aperte”.

Campionato dal 19 settembre

Verrà intanto stilato e pubblicato giovedì 13 agosto il calendario del campionato di serie A1 femminile 2020-21. A poco più di un mese dall’avvio ufficiale della Regular Season (la prima giornata è infatti in programma nel weekend del 19-20 settembre) le 13 squadre di Serie A1 conosceranno il proprio cammino lungo i 26 turni che condurranno ai Play Off Scudetto.

