VERONA – Da una Supercoppa all’altra. Dopo essere rimasta a secco per 11 mesi, Perugia torna ad alzare al cielo un trofeo. La formazione umbra, malgrado l’assenza di Atanasijevic, vince a Verona la sua terza Supercoppa piegando, come nel 2017, in finale la Lube. Un successo al fotofinish, per 3-2 (22-25, 25-23, 25-21, 19-25, 16-14), arrivato al secondo match-point solo grazie a un muro di Solè su Juantorena. La rivincita perfetta, insomma, dopo la sconfitta al tie-break incassata a febbraio da Civitanova nella finale di Coppa Italia.

Strepitoso Leon: 31 punti

Un trionfo che porta la firma soprattutto di Leon (31 punti) ma anche di Plotinsky e Solé (14 e 13 punti rispettivamente). A Civitanova che ha pagato soprattutto la prova sottotono di Juantorena, apparso piuttosto impreciso e limitato da un piccolo problema fisico, non sono basate le buone prestazioni di Leal (17 punti) e Simon (14).

CIVITANOVA-PERUGIA 2-3 (25-22, 23-25, 19-25, 25-19, 14-16)

Lube Civitanova: De Cecco 1, Juantorena 12, Anzani 12, Rychlicki 11, Leal 17, Simon 14, Marchisio (L), Kovar 0, Balaso (L), Falaschi 0, Hadrava 5, Yant Herrera 0. N.E. Larizza. Allenatore: De Giorgi.

Perugia: Travica 1, Leon Venero 31, Ricci 6, Vernon-Evans 7, Plotnytskyi 14, Solè 13, Russo (L), Ter Horst 6, Piccinelli 0, Colaci (L), Zimmermann 0, Sossenheimer 0. N.E. Atanasijevic, Biglino. Allenatore: Heynen.

Arbitri: Rapisarda, Goitre.

Durata set: 29′, 31′, 30′, 27′, 25′; tot: 142′.Fonte www.repubblica.it

