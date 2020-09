ROMA – Trento e Milano aprono la loro Superlega di volley con un successo. Vittorie esterne per Monza e Piacenza, in attesa dell’esordio delle due finaliste di Supercoppa: lunedì la Lube se la vedrà con Verona, mercoledì toccherà ai campioni di Perugia in casa contro Vibo Valentia. Aspettando le altre due big, vince con autorevolezza l’Itas sul campo della Kioene Padova per 3-0 (27-25, 25-16, 26-24), trascinata dai 22 punti di Nimir Abdel-Aziz. Esordio positivo anche per l’Allianz Milano che batte per 3-0 (25-20, 26-24, 25-20) la Top Volley Cisterna.

Gli ospiti possono rimproverarsi per aver lasciato sfuggire un secondo set apparentemente vinto, con l’aggancio arrivato sul 23-23 dopo aver accumulato sei punti di vantaggio. Al PalaPanini cede di schianto Modena, ko per 3-1 (25-20 23-25 25-23 25-22) contro la Vero Volley Monza. La Leo Shoes, priva di Vettori, non ha saputo prendere le giuste contromisure all’opposto turco Lagumdzjia, autore di 23 punti. Successo esterno anche per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: la Consar Ravenna perde 3-1 (20-25, 25-20, 23-25, 19-25): 29 punti per Georg Grozer.

