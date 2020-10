ROMA – La vittoria della Lube Civitanova chiude la seconda giornata di Superlega di volley. I marchigiani però faticano contro Ravenna, passando soltanto al tie-break al termine di un match intenso in cui gli ospiti hanno portato a casa il primo e il quarto set. Nel quinto parziale decisivo i padroni di casa sono riusciti a ingranare la marcia giusta portando a casa il definitivo 3-2 (23-25, 25-22, 25-14, 23-25, 15-9). La Gas Sales Piacenza strappa un set a Perugia ma non riesce a ribaltare il pronostico. La Sir vola a punteggio pieno dopo due giornate grazie all’1-3 (22-25, 17-25, 25-19, 20-25). Non arriva dunque lo sgambetto dell’ex tecnico Bernardi, chiamato sulla panchina emiliana dopo l’esonero di Gardini: decisiva la prestazione a muro di Perugia (13 in totale, 5 a testa per Solè e Leon).

L’unica a tenere il passo in vetta alla classifica è l’Allianz Milano che, nel derby lombardo si è sbarazzata della Vero Volley Monza per 1-3 (22-25, 25-21, 19-25, 20-25). L’impresa di giornata la firma la NBV Verona. Sul campo dell’Itas Trientino arriva una netta vittoria per 0-3 (26-28, 23-25, 21-25) degli ospiti trascinati da Jaeschke con 14 punti seguito da Boyer (12) e Kaziyski (11). Gli uomini di Lorenzetti concludono dunque con una sconfitta un ciclo infernale di quattro match negli ultimi otto giorni (dopo l’esordio in campionato, i due impegni in Champions League) e concedono i primi tre punti stagionali al Verona.

Restano a secco, invece, Vibo Valentina e Latina. La Tonno Callipo cede in casa per 3-0 a Modena (21-15, 26-28, 20-25): la Leo Shoes si lascia dunque alle spalle il passo falso contro Monza nella prima giornata e sorride con un ritrovato Vettori, oltre alla buona prestazione di Karlitzek schierato nel sestetto di partenza.Niente da fare per la Top Volley Cisterna, sconfitta da Padova per 3-0 (22-25, 16-25, 18-25): un match mai in discussione per i bianconeri, in campo con una formazione giovane ma consapevole dei propri mezzi e con i 33 punti combinati del duetto Stern-Bottolo.

RISULTATI 2a GIORNATA

Cucine Lube Civitanova-Consar Ravenna 3-2

(23-25, 25-22, 25-14, 23-25, 15-9)

Itas Trentino-NBV Verona 0-3

(26-28, 23-25, 21-25)

Vero Volley Monza-Allianz Milano 1-3

(22-25, 25-21, 19-25, 20-25)

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Sir Safety Conad Perugia 1-3

(22-25, 17-25, 25-19, 20-25)

Top Volley Cisterna-Kioene Padova 0-3

(22-25, 16-25, 18-25)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Leo Shoes Modena 0-3

(21-25, 26-28, 20-25)

CLASSIFICA

Allianz Milano, Sir Safety Conad Perugia 6; Cucine Lube Civitanova 5; Leo Shoes Modena, Itas Trentino, Kioene Padova, Vero Volley Monza, Gas Sales Bluenergy Piacenza, NBV Verona 3; Consar Ravenna 1; Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Top Volley Cisterna 0.

