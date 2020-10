ROMA – La Sir Safety Conad Perugia non sbaglia un comodo testacoda e resta al comando solitario della Superlega. La squadra di Vital Heynen batte nettamente anche la Top Volley Cisterna per 3-0 (25-23, 25-21, 25-20). In attesa del rientro tanto atteso di Atanasijevic, gli uomini chiave per gli umbri sono Plotnytskyi e Leon, autori di 17 punti a testa. Perugia vince tutti i punti importanti dei rispettivi set e tiene a distanza la Lube. Civitanova che soffre forse più del previsto sul campo della Gas Sales Bluenergy Piacenza, ma si impone con lo score di 1-3 (29-31, 21-25, 25-20, 23-25). Juantorena e compagni si aggiudicano un primo set lottatissimo, cedono il terzo e poi chiudono, seppur con qualche patema di troppo. Solita grande prova dello schiacciatore cubano Leal. Tre punti che proiettato la Lube a quota 14 punti, a una lunghezza dai rivali perugini. Successo col batticuore per la Vero Volley Monza contro la Kioene Padova. I lombardi guidati da Fabio Soli tornano a sorridere dopo il pesante ko inflitto nell’ultimo turno da Civitanova: tie-break che premia Monza con il punteggio di 2-3 (28-26, 25-12, 12-25, 24-26, 14-16) alla Kioene Arena.

Finisce al tie-break anche la contesa tra Vibo Valentia e la NBV Verona, entrambe a quota 6 punti alla vigilia. La Tonno Callipo recupera da 2 set a 1 sotto e mostra più incisività nell’ultimo parziale: finisce 3-2 (25-22, 23-25, 20-25, 25-17, 15-11). La terza forza in campionato resta l’Allianz Milano che la spunta in un match tutt’altro che banale contro la Consar Ravenna. Score di 3-2 (25-22, 30-32, 24-26, 25-22, 15-12) all’Allianz Cloud per i padroni di casa che se la vedono brutta dopo aver perso per questione di dettagli il secondo e il terzo set. Anche nel tie-break la bilancia è in equilibrio prima di un paio di leggerezze di Ravenna. La quinta giornata della Superlega si chiuderà solamente il 5 novembre, data in cui è stata posticipata la sfida tra l’Itas Trentino e la Leo Shoes Modena per via degli impegni internazionali di Giannelli e compagni.

RISULTATI

Sir Safety Conad Perugia-Top Volley Cisterna 3-0 (25-23, 25-21, 25-20)

Allianz Milano-Consar Ravenna 3-2 (25-22, 30-32, 24-26, 25-22, 15-12)

Kioene Padova-Vero Volley Monza 2-3 (28-26, 25-15, 12-25, 24-26, 14-16)

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Cucine Lube Civitanova 1-3 (29-31, 21-25, 25-20, 23-25)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-NBV Verona 3-2 (25-22, 23-25, 20-25, 25-17, 15-11)

CLASSIFICA

Sir Safety Conad Perugia 15, Cucine Lube Civitanova 14, Allianz Milano 11, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 8, NBV Verona 7, Leo Shoes Modena, Itas Trentino, Gas Sales Bluenergy Piacenza 6, Vero Volley Monza, Consar Ravenna 5, Kioene Padova 4, Top Volley Cisterna 0.

Note: 1 Incontro in meno: Leo Shoes Modena, Itas Trentino;

Fonte www.repubblica.it

