ROMA – Non sbaglia un colpo la Sir Safety Perugia, che nel big match di giornata si impone di forza sul campo sull’Itas Trentino per 1-3 (25-17, 22-25, 17-25, 25-27). Lorenzetti conferma il sestetto visto sette giorni prima a Piacenza: Giannelli al palleggio, Nimir opposto, Kooy e Lucarelli schiacciatori, Podrascanin e Lisinac al centro, Rossini libero. Un ottimo primo set per i padroni di casa, che col passare dei minuti però perdono lucidità in attacco come già accaduto in questo avvio di stagione. Nella quarta frazione sembra profilarsi un tie-break, ma Perugia mette la freccia e archivia la sfida che la riproietta in testa al campionato con una lunghezza di margine su Civitanova.

Non sbaglia un colpo la Lube Civitanova, 3-0 alla Kioene Padova (25-11, 25-20 25-14). Manifesta superiorità da parte di Juantorena (autore di 14 punti) e compagni che dominano in ogni fase della contesa chiudendola in poco più di un’ora. Consueta prova di sostanza di Leal con 12 punti messi a referto. Uno dei più positivi tra i veneti è Marco Vitelli, che a caldo ha ammesso la forza degli uomini di Ferdinando De Giorgi: “Nel primo e nel terzo set Civitanova è stata praticamente perfetta, per cui abbiamo fatto difficoltà a contrastarli. A noi va dato atto di aver provato a riaprire il secondo parziale ma non è bastato”, le parole di Vitelli, a segno con 9 punti.

Vittoria per 3-0 (25-16, 25-17, 26-24) di Modena. Nonostante l’assenza di Daniele Levia per una lesione muscolare di primo grado, la Leo Shoes non lascia scampo alla Gas Bluenergy Piacenza. Rimane la terza forza del campionato l’Allianz Milano, capace di imporsi sulla NBV Verona per 3-1 (15-25, 25-19, 27-25, 25-22). Dopo un primo set a dir poco negativo, i lombardi riprendono in mano il pallino del gioco rimanendo quasi sempre avanti nei tre parziali conclusivi. Prima vittoria stagionale per la Top Volley Cisterna con un convincente 3-1 (25-23, 25-23, 21-25, 25-23) sulla Vero Volley Monza che invece rimane ferma a quota 5 punti, superata da Ravenna. La Consar raccoglie però solo un punto cedendo al tie-break contro la Tonno Calippo Calabria Vibo Valentia per 2-3 (25-23, 23-25, 21-25, 25-19, 15-17).

RISULTATI 6A GIORNATA

Cucine Lube Civitanova-Kioene Padova 3-0 (25-11, 25-20, 25-14)

Leo Shoes Modena-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-0 (25-16, 25-17, 26-24)

Itas Trentino-Sir Safety Conad Perugia 1-3 (25-17, 22-25, 17-25, 25-27)

Allianz Milano-NBV Verona 3-1 (15-25, 25-19, 27-25, 25-22)

Consar Ravenna-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 2-3 (25-23, 23-25, 21-25, 25-19, 15-17)

Top Volley Cisterna-Vero Volley Monza 3-1 (25-23, 25-23, 21-25, 25-23)

CLASSIFICA

Sir Safety Conad Perugia 18, Cucine Lube Civitanova 17, Allianz Milano 14, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 10, Leo Shoes Modena 9, NBV Verona 7, Itas Trentino 6, Gas Sales Bluenergy Piacenza 6, Consar Ravenna 6, Vero Volley Monza 5, Kioene Padova 4, Top Volley Cisterna 3.

Fonte www.repubblica.it

