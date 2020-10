MADRID – Tom Dumoulin si arrende. Il corridore olandese di 29 anni della Jumbo-Visma ha deciso dare forfait dalla Vuelta prima dell’ottava tappa, la Logrono-Alto de Moncalvillo di 164 km. Dumoulin è attualmente 53° in classifica generale, a più di 42 minuti di distacco dal leader Richard Carapaz e per questo motivo ha deciso per il ritiro: “ Sia lo staff tecnico che io crediamo che ritirarsi sia l’opzione migliore. All’inizio della Vuelta mi sentivo già stanco e quella sensazione è rimasta. Non ha senso per me continuare, perché poi potrei rovinare la prossima stagione. È un peccato lasciare Advertisements “.

Fonte tuttosport.com

