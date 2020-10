VALDEGOVIA – Michael Woods si aggiudica la settima tappa della Vuelta 2020 da Vitoria-Gasteiz a Villanueva de Valdegovia per un totale di 159.7 chilometri. Dopo la giornata di riposo di ieri, la prima firma della seconda settimana arriva per mano del corridore canadese della EF Pro Cycling, capace di uscire indenne dalla doppia scalata del Puerto de Orduna (GPM di prima categoria) e tagliare per primo il traguardo. Completano il podio lo spagnolo Omar Fraile (Astana) e il veterano Alejandro Valverde (Movistar) che si aggiudica la volata per il terzo posto. La maglia rossa resta nelle mani dell’ecuadoriano Advertisements Richard Carapaz della Ineos Grenadiers che domenica, nella sesta tappa, si era impossessato della leadership generale ai danni di Primoz Roglic. Lo sloveno della Jumbo Visma chiude la tappa col gruppo maglia rossa. In top-10 l’azzurro Davide Formolo (UAE Team Emirates), con 13 secondi di ritardo da Woods.

Fonte tuttosport.com

