La pandemia ancora in corso modifica il calendario del Wec, il mondiale Endurance, con la cancellazione della 6 Ore del Fuji, in Giappone, ” a causa delle restrizioni all’ingresso in territorio giapponese”, ha annunciato il promotore. La gara, quinta prova del Wec 2021 e programmata inizialmente per il 26 settembre, è stata annullata e sostituita da una nuova gara di sei ore, fissata per il 30 ottobre in Bahrain, cui seguirà un’altra gara già in programma nel Regno del Golfo: la 8 Ore del Bahrain, il 6 novembre.