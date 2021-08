Alla vigilia della 24 Ore di Le Mans 2021 la conferenza ufficiale che apre l’edizione numero 89. Tante le novità annunciate: il calendario del 2022 conferma sei date, in tre continenti, mentre i carburanti di prototipi e GT saranno al 100% da fonti sostenibili

Entra nel vivo l’edizione 2021 della 24 Ore di Le Mans, quarto round del Mondiale endurance Wec. La presentazione ufficiale dell’edizione numero 89 traccia un “ponte” tra attualità e futuro, ed è l’occasione per anticipare il calendario 2022 che conferma la 6 Ore di Monza, oltre al ritorno della gara a Le Mans nel tradizionale mese di giugno.

ELKANN E FERRARI — Un avvenire, quello della gara di durata più famosa al globo (che nel 2023 festeggerà il centenario), nel segno del motorsport sempre più sostenibile sul piano ambientale, tecnologicamente avanzato e, al contempo, in grado di allargare le maglie dell’interesse a livello globale. “Quest’anno sarà John Elkann a dare il via alla nostra corsa – ha detto Pierre Fillon, presidente dell’Automobile Club de l’Ouest – Aco, che organizza l’evento -. È molto importante in vista del rientro di Ferrari come costruttore ufficiale, dal 2023, con le Hypercar”.

MONDIALE WEC: IL CALENDARIO 2022 — La decima stagione del Mondiale endurance Wec prevede un calendario 2022 (provvisorio) sparso in tre continenti con sei gare. Dopo il Prologo a Sebring, negli Stati Uniti (12-13 marzo), lo stesso tracciato americano ospiterà il primo round con la 1000 Miglia di Sebring (18 marzo), seguita dalla 6 Ore di Spa-Francorchamps in Belgio (7 maggio) e dalla 24 Ore di Le Mans (11-12 giugno), che tornerà a occupare il tradizionale fine settimana di metà giugno. Quindi sarà la volta della 6 Ore di Monza (10 luglio), replicando quindi l’evento entrato nel calendario dal 2021; della 6 Ore del Fuji in Giappone (11 settembre) e della 8 Ore del Bahrain (12 novembre).

ENERGIE RINNOVABILI — L’impegno di Aco e TotalEnergies, tra i principali sponsor della 24 Ore di Le Mans, in linea con le direttive della Fia, farà sempre più rima con corse di durata a ridotto impatto ambientale. Già dalla stagione 2022 quando prototipi e Gran Turismo in gara utilizzeranno un tipo di carburante, denominato “Excellium Racing 100”, ottenuto al 100% da fonti rinnovabili: si tratta, in particolare, di un carburante prodotto da biomasse (“bio-fuel”) ottenute da scarti della produzione agricola; tali carburanti, che saranno utilizzati nel 2022 sia nel Wec sia nell’Elms – European Le Mans Series, consentiranno di ridurre del 65% le emissioni di CO2 prodotte dalle vetture da corsa.

2023: L’ANNO DELLA SVOLTA — Come già ufficializzato, dal 2023 team e costruttori potranno partecipare con un solo prototipo sia alla 24 Ore di Le Mans (e al campionato Wec), sia alla 24 Ore di Daytona (inserita nel campionato americano di vertice promosso da Imsa). Una convergenza “che ha già evidenziato l’interessamento di molti costruttori. Hypercar e LmdH potranno gareggiare sui due versanti dell’Atlantico: Ferrari, Audi, Porsche sono tra le marche che hanno già ufficializzato la loro presenza – ha aggiunto Fillon – e per il pubblico prevedo un futuro decisamente luminoso”. Sulla medesima lunghezza d’onda il numero uno dell’Imsa, John Doonan: “Noto eccitazione sia nei fan americani sia nell’interesse dei costruttori, come Acura (Honda, Ndr) e Bmw per esempio che hanno già ufficializzato la presenza in LmdH – ha detto -. Dal 2023 con una nuova generazione di prototipi avremo la capacità di attrarre giovani donne e uomini, da Daytona a Sebring a Le Mans. E per Case e team l’accordo di lungo respiro significa poter pianificare gli investimenti su determinate specifiche tecniche, sfruttando le proprie piattaforme a livello globale. Stiamo cercando di dare il nostro meglio per il bene del motorsport”.

