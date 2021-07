Prima fila Toyota alla 6 Ore di Monza, terzo round del Mondiale endurance Wec 2021, per la prima volta in scena all’Autodromo Nazionale di Monza. Nella gara di domenica 18 luglio scatterà primo il prototipo GR010 Hybrid numero 7, che ha siglato il miglior tempo nelle qualifiche del sabato pomeriggio con Jose Maria Lopez al volante; secondi i compagni di team Toyota Gazoo Racing sulla hypercar numero 8 con Brendon Hartley autore del turno di qualifica. Tra le Gran Turismo di classe Lmgte Pro, scatterà in testa la Porsche 911 Rsr numero 92 guidata da Kevin Estre in qualifica, davanti alla Ferrari 488 Gte numero 51 di Alessandro Pier Guidi (AF Corse).