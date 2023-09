È pronta a proiettare energie mentali e fisiche verso il Tricolore, MM Motorsport.

La squadra di Porcari è attesa sulle strade del Rally 1000 Miglia, appuntamento che coinvolgerà – nel fine settimana – la provincia di Brescia, mettendo a disposizione di Rudy Michelini la Skoda Fabia Rally2 Evo, esemplare equipaggiato con pneumatici Pirelli. Una nuova collaborazione per il team, con il driver lucchese che si presenterà sulla pedana di partenza di Piazzale Arnaldo affiancato da Nicola Angilletta.

Una joint “tutta lucchese”, quella tra MM Motorsport ed il portacolori della scuderia Movisport, da sempre habitué del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, contesto del quale il Rally 1000 Miglia è sesto appuntamento in calendario.

La gara vedrà accesi i motori venerdì 8 settembre, con lo shakedown a Puegnago del Garda; i riflettori, successivamente, verranno indirizzati verso la partenza di Piazza Arnaldo, a Brescia, e sull’asfalto della SPS1 “Valle Sabbia Dall’Era Valerio”, alle 17:30, trasmessa in diretta tv su ACI Sport TV e RAI Sport. Sabato la tappa più impegnativa, con quattro prove da ripetere per due volte: “Provaglio Valsabbia”, “Bione”, “Mura” e la lunga “Pertiche” di oltre 26 chilometri. Per MM Motorsport e Rudy Michelini l’obiettivo è quello di concretizzare buone sensazioni sulla pedana d’arrivo di Piazza Arnaldo, contesto dove – dalle ore 18 – manderà in archivio il confronto tricolore.