Arsene Wenger a favore del Mondiale ogni due anni. Il responsabile dello sviluppo mondiale FIFA ha mostrato il proprio supporto alla proposta presentata dall’Arabia Saudita e adesso oggetto di discussione della Fifa. Una proposta rivoluzionaria, che sconvolgerebbe il calendario calcistico del prossimo futuro: “La grande idea è di raggruppare inizialmente le qualificazioni in due finestre internazionali, in ottobre e marzo. Ciò fornisce più chiarezza per i club e meno problemi per le nazionali. Dopodiché, in linea di principio, dovrebbe potersi svolgere un torneo importante alla fine di ogni stagione: un Mondiale o un Europeo. L’idea è davvero quella di migliorare la qualità del calcio e delle competizioni”. Una proposta ‘condivisa’ anche da Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, che ha postato sul proprio profilo Twitter un articolo sull’argomento.