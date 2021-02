LONDRA – Il West Ham batte 3-0 lo Sheffield United e sale al quarto posto in classifica a 42 punti, scavalcando il Liverpool di Klopp, fermo a 40. Il rigore di Rice al 41′, il raddoppio di Diop al 58′ e il tris in pieno recupero (96′) di Fredericks rendono tutto facile per gli Hammers. La vetta è roba del Manchester City, ma adesso la squadra di Moyes può

guardare da più vicino la coppia Manchester United-Leicester, a 46 punti in seconda e terza posizione. Lo Sheffield invece rimane ultimo in Premier League a 11.