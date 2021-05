Wolff, un altro titolo: è la laurea ad honorem della Cranfield University

Dopo aver ricevuto la sua laurea Toto Wolff ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di ricevere una laurea ad honorem dalla Cranfield University che sta vivendo da anni una collaborazione speciale con la Mercedes F1 che so che continuerà anche in futuro. Ringrazio l’Università di Cranfield per l’opportunità: ora sono un dottore onorario in scienze, una cosa che non mi sarei mai aspettato, soprattutto dopo aver fallito i miei studi universitari a Vienna! Mi sento privilegiato e onorato di essere riconosciuto da un’istituzione così prestigiosa”.

Il professor Sir Peter Gregson, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Toto Wolff alla Cranfield University e di poter presentare di persona la sua laurea honoris causa. Cranfield è un’università globale e le nostre celebrazioni per la laurea riconoscono gli eccellenti risultati di coloro che hanno studiato a Cranfield e di coloro che stanno ricevendo lauree ad honorem per il loro eccezionale contributo al business e alla società”.

toto wolff, la carriera

Nato a Vienna, in Austria, Toto Wolff ha studiato all’Università di Economia e Commercio di Vienna. Ha avuto una breve carriera agonistica, inclusa una vittoria di classe nella 24 Ore del Nurburgring, per poi dedicarsi ad affari e investimenti fondando prima la Marchfifteen, nel 1998, poi la Marchsixteen, nel 2004, dove uno dei suoi investimenti era HWA AG, la società responsabile dei programmi per i motori Mercedes-Benz DTM e Formula 3. Nel 2009, Toto entra in Formula 1 con una partecipazione nella Williams F1, divenendone Direttore Esecutivo nel 2012. Poco dopo diventa partner del team Mercedes di F1, acquisendone una quota del 30% insieme al co-azionista Niki Lauda, assumendo il ruolo di capo della Mercedes-Benz Motorsport, con la responsabilità generale dei programmi del motorsport che oggi includono Formula 1 e Formula E. Al timone della Mercedes ha ottenuto sette duplici mondiale consecutivi di F1, piloti e team, per una striscia di successi senza precedenti. Un suo orgoglio è anche l’impegno della Mercedes in iniziative educative mirate a incoraggiare e supportare gli studenti provenienti da ambienti sottorappresentati che aspirano a raggiungere la F1.