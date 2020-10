Il passo falso contro il Newcastle è ormai archiviato. Il Wolverhampton torna a prendersi i tre punti salendo provvisoriamente al terzo posto di Premier League. La squadra di Nuno Espirito Santo supera per 2-0 il Crystal Palace di Hodgson grazie alle reti – entrambe firmate nel primo tempo – di Ait Nouri e Podence. Proteste da parte degli ospiti per il gol di Batshuayi annullato per fuorigioco a inizio gara, rosso a ridosso del recupero per Milivojevic. Sabato in campo Manchester City, Chelsea e Liverpool: Guardiola e Lampard affronteranno in trasferta Sheffield e Burnley mentre Klopp aspetterà ad Anfield il West

Ham, che nell’ultima di campionato ha costretto i Citizens al pari.

Wolverhampton-Crystal Palace 2-0: tabellino e statistiche

Fonte tuttosport.com

