WOLVERHAMPTON (Regno Unito) – Divieto assoluto per i tesserati del Wolverhampton a fare acquisti, soprattutto al supermercato: il club di Premier League giunge a questa decisione a causa della paura del contagio della nuova variante del Coronavirus , che in Inghilterra si sta ampliando a macchia d’olio. “Dobbiamo evitare qualsiasi rischio perché abbiamo una rosa piccola e abbiamo già problemi con alcuni giocatori che non sono disponibili“, ha detto l’allenatore Nuno Advertisements in vista della sfida contro il Tottenham.

“Nessuno a fare la spesa, predisposto personale ad hoc”

Il tecnico portoghese descrive le misure prese dal club per andare in aiuto ai tesserati: “Abbiamo personale a disposizione per fare la spesa e andare al supermercato al posto dei giocatori, consiglio a tutti di stare tranquilli ma di fare la massima attenzione, non posso permettermi di perdere giocatori in questo momento”. Il club aveva già chiesto alla squadra di evitare i supermercati durante il primo lockdown della scorsa primavera. Raddoppiati i test su giocatori e staff, data la situazione dei contagi in Inghilterra: anche tamponi a settimana, in particolare nelle aree del Paese con maggiori restrizioni per il Covid-19.